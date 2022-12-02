«Мат» вместо госномера установил туркестанец на авто

Белый «Hyundai» с нецензурным выражением вместо госномера обнаружили полицейские при патрулировании улиц в Туркестане.
Вместо госномера, на авто была напечатана грубая форма фразы «мне все равно». В отношении бунтаря составили административный протокол по статье ст. 590 ч. 1 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».
Сейчас машина водворена на штрафстоянку, а владельцу грозит крупный штраф и лишение водительских прав сроком на 1 год.
К слову, за последние месяцы это уже третий случай, когда вместо госномера креативные водители решают написать нецензурную фразу.
Тина Кудайберген