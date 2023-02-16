В арабские страны начнут поставлять продукты бизнесмены Шымкента и Туркестанской области

В Палате предпринимателей сотрудники «Казахстанского института стандартизации и метрологии» провели семинар с производителями пищевой продукции Шымкента и Туркестанской области. Метрологи рассказали предпринимателям о новой возможности расширения бизнеса — экспорте казахстанских продуктов в страны Персидского залива.

Напряжённость на мировом продовольственном рынке, заставляет всё больше стран открывать свои границы для ранее не признававшихся товаров. У бизнесменов Шымкента и Туркестанской области появилась возможность экспортировать свою продукцию в Объединённые Арабские Эмираты и Катар.

Теперь халал, то есть разрешённые исламом продукты, ждут арабские страны. С условием, что они будут соответствовать международным стандартам, который потребует от казахстанских производителей — модернизации технологического процесса.

«У нас в институте метрологии и стандартизиции сертификаты можно взять. То есть предприятие должно подать заявку официально. После заявки у нас есть ряд требований на семинаре мы из озвучим, после того, как предприятие эти требования выполнит мы обязательно поедем на аудит: сначала на первый потом на второй и после заключения, мы выдаём сертификаты» -говорит директор филиала «Казахстанского института метрологии и стандартизации» Сакен Бейсеев.

Как говорят специалисты проходить сертификацию в институте метрологии и стандартизации для предпринимателей в разы выгоднее, чем проходить исследование на соответствие международным качествам в стране-импортёре продукции.

Предприятие Буният Расульметова с 2014 года выпускает кисломолочную продукцию. Товар реализуют в Шымкенте и соседних областях. После открывшейся возможности, компания планирует выйти на международный рынок.

«Свою продукцию мы реализуем по всему Казахстану и у нас есть несколько сертификатов. Теперь мы планируем расширить рынок сбыта. Наша продукция без добавок и полностью соответствует стандартам «халал». Здесь на семинаре мы хотим узнать, что требуется сделать ещё, какие нужны документы, чтобы мы могли экспортировать свою продукцию в арабские страны. Это очень хорошая перспектива для бизнеса», -рассказал Буният Расульметов.

Сегодня в Казахстане действует 18 национальных стандартов и ещё разрабатывается 11 межгосударственных ГОСТов. Подготовка к внедрению стандарта ISO 22000 -2019 «Казахстанским институтом метрологии и стандартизации» велась в течении двух лет.

Теперь же когда все стандарты утверждены и согласованы со странами Персидского залива у шымкентских бизнесменов резко вырос рынок сбыта.