В Шымкенте отмечают 100-летие метрологии

В Шымкенте в Палате Предпринимателей прошёл «круглый стол» посвящённый столетию метрологии в Казахстане и мерам государственного стимулирования промышленности.

На семинар были приглашены представители Департаментов технического регулирования и контроля Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей. На собрании метрологи вспомнили о путях становления службы и отметили своих лучших сотрудников.

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения. Благодаря методам и мерам измерения которые сегодня используются во всём мире жизнь приобретает упорядоченность и отсутствует хаос. Об этом собравшимся коллегам напомнили организаторы семинара специалисты шымкентского филиала Казахстанского института стандартизации и метрологии.

«Будут подниматься вопросы именно по метрологии, что такое метрология все знают, о том что есть закон об обеспечении измерений, эталонах и какие есть эталоны му будем разъяснять чтобы предприятия были в курсе. Потому что он имеет большое значение и необходимо чтобы всё соблюдалось в рамках закона», — рассказал директор шымкентского филиала РГП «КазСтандарт» Сакен Бейсеев.

Первое учреждение метрологии на территории Казахстана появилось 5 ноября 1923 года в Семипалатинске. В её задачи входило определение пригодности приборов к применению. Там проводилось сравнение точных эталонных приборов с показаниями приборов используемых в торговле и на предприятиях. За минувшее столетие метрология ушла далеко вперёд и о новых методах контроля коллегам рассказали приглашённые гости.

«У нас здесь есть четыре инструмента. Первое это компетенция работника называется она может и за границей работать и внутри Казахстана онлайн, оффлайн обучение, так же если вы привлекаете иностранного сотрудника именно по производству, так же можете возместить свои расходы в течении одного года здесь так же возмещаются затраты на дорогу туда и обратно один раз», — говорит главный эксперт Дирекции стимулирования бизнеса АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта«QazIndustry” Айдана Адилсултани.

С поздравлениями к коллегам обратились и гости из южных областей Казахстана присутствовавшие на семинаре. В заключении встречи ветеранам и наиболее отличившимся сотрудникам метрологической службы были вручены почётный грамоты. Но более широкое празднование намечено на 19 мая. Оно пройдёт в Семипалатинске на земле где зародилась казахстанская метрология.