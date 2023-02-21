В Казахстане ощущается нехватка электроэнергии. Особенно она заметна в пиковые часы потребления, говорят специалисты.

Все потому что сфере энергетики накопилось немало проблем, самая главная это изношенность сетей и оборудования. Энергоносители часто выходят из строя. При этом, как уверяют специалисты, энергетическая отрасль не привлекательна для иностранных инвесторов, наши тарифы слишком малы, чтобы зарабатывать на них. Какие меры нужно предпринять, чтобы избежать энергетического голода?

Казахстан столкнулся с дефицитом электроэнергии. Ее потребление с каждым годом растет, а вот производство уменьшается. Особенно остро стоит вопрос в пиковые часы нагрузки. В сутки дефицит, по данным специалистов, достигает 1200 МВт.

В минэнерго рассчитали, что до 2029 года объём используемой электроэнергии в стране ежегодно будет увеличиваться в среднем на 3%. Производство же будет отставать по темпам роста. В целом за 7 лет потребление электроэнергии в стране увеличится на 20%. Производство же будет всего плюс 17%.

Эксперты говорят, действовать нужно незамедлительно. Износ сетей в стране катастрофический. На некоторых объектах он достигает 80-90%. Из-за этого часто происходят аварии. На их устранение тратят те средства, которые могли бы направить на модернизацию и решить проблему дефицита электроэнергии.

«Дефицит электроэнергии тянет за собой невозможность в полной мере зарабатывать этим компаниям. Если нет возможности зарабатывать, низкая заработная плата у работников, людей практически молодого возраста не наблюдается на этих объектах, достаточно буквально небольшой аварии, которая может потянуть за собой большие проблемы», — говорит Жакып Хайрушев, эксперт в сфере энергетики.

Специалисты говорят, износ произошел раньше, чем предполагалось. Сказались и природные факторы. Чтобы энергетического голода не произошло, и свет казахстанцам не отключали в целях экономии, как это делают в соседних странах, вмешаться нужно государству, уверены эксперты. Ведь иностранным инвесторам сфера энергетики в Казахстане не интересна из-за низких тарифов, чтобы привлечь их, цены нужно поднять минимум в 6 раз, но это повлечет за собой подорожание продуктов, одежды, лекарств и услуг. Казахстанцы это не потянут.

«Новые ТЭЦ должно строить государство, какие-то игры с аудиторией надо прекратить и понять, что это является обязанностью государства и начать строить новые ТЭЦ. Потихоньку, в течение 15 лет построим новые ТЭЦ, и мы отодвинем вопросы энергетической безопасности еще на 60 лет, как это у нас создавалась электроэнергетика в 40-50х годах», — говорит Алмаз Абилдаев, эксперт в области энергетической безопасности.

Согласно концепции развития электроэнергетической отрасли, которую представили в минэрго, до 2029 года, в стране намечено модернизировать некоторые существующие и ввести новые генерирующие мощности. В сумме они должны дать дополнительно 11,7 Гвт. Но как будут работать те электростанции, и которые не планируют ремонтировать, и будут ли они давать хотя бы те мощности, которые дают сейчас, покажет время.