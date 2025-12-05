В Шымкенте построят экологичную газовую ТЭЦ на 500 мегаватт

Об этом сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс на встрече с жителями Шымкента.

В городе Шымкент вице-министр энергетики РК провёл встречу с жителями, в рамках которой подробно рассказал о развитии газовой инфраструктуры, систем электро- и теплоснабжения, а также о мерах по обеспечению населения нефтепродуктами и сжиженным нефтяным газом.

Продолжается активное обновление и модернизация энергетической инфраструктуры. В рамках республиканского бюджета предусмотрены проекты по развитию теплоснабжения, включая строительство зданий насосных станций на территории котельной РК-1, реконструкцию котельной К-24 и завершение модернизации котельной АДЦ.

Согласно данным ведомства, уровень газификации города остаётся одним из самых высоких в стране — 97%, что обеспечивает доступ к природному газу для 1,1 млн жителей. В 2024 году благодаря реализованным проектам газификации свыше 80 тысяч горожан получили доступ к природному газу.

«В 2025 году продолжаются работы в жилых массивах Жулдыз, Жалын и Карабастау. Их завершение позволит обеспечить газом более 13 тысяч жителей и подключить два новых жилых массива. Также в Шымкенте планируется строительство парогазовой установки мощностью 500 мегаватт для обеспечения города теплом и электроснабжением», — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

В ходе встречи граждане поднимали вопросы обновления инфраструктуры, электроснабжения и обеспечения ГСМ. Вице-министр Бакытжан Ильяс дал разъяснения по каждому из них. Все обращения были зафиксированы и взяты в работу для дальнейшего рассмотрения на уровне министерства.