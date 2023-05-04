Дефицит электроэнергии наблюдается на юге страны

В прошлом году по данным портала Ranking.kz дефицит электроэнергии по стране наблюдался на протяжении 8 месяцев.

Если брать в разрезе регионов, то на юге такая картина наблюдается больше года. И проблема в будущем будет только обостряться. До 2029 года, по данным аналитического портала, дефицит достигнет максимума и превысит 5 миллиардов киловатт-час. Правда, с такими заключениями не согласны некоторые эксперты в сфере энергетики.

Асет Наурызбаев, эксперт в сфере энергетики: «Владельцы электростанций разгоняют панику. То есть люди, которые хотят на нас с вами заработать, они создают большой шум по поводу того, что не хватает электроэнергии».

По словам эксперта, Казахстан сегодня использует резервы соседних стран, в основном Кыргызстана и России. Покрыть собственную потребность можно в основном за счет строительства альтернативных источников энергии. Так и по тарифам для населения будет выгодно, считает специалист.

Асет Наурызбаев, эксперт в сфере энергетики:

«В основной части у нас дефицит резервов на юге. Потому что у нас зимой большой переток идет с севера. Поэтому, мы должны на юге построить большое количество солнечных, ветреных электростанций, чтобы эту проблему закрыть. И это можно сделать за 2 года».

О пользе возобновляемых источников электроэнергии в Казахстане, говорит и заслуженный энергетик Казахстана и СНГ Герман Трофимов. По его словам, сооружению солнечных и ветреных станций в стране до сих пор уделяют мало внимания. Во многом из-за нехватки профессиональных кадров и незаинтересованности в этих проектах государства.

Герман Трофимов, заслуженный энергетик Казахстана и СНГ:

«Пока само государство прежде всего из госбюджета не вложат средства в энергетику, движения я не вижу. Я очень надеюсь, что наконец сегодня в энергетику пришел профессиональный энергетик, как министр. Много их менялось министров. Они не были энергетиками, они были менеджерами. Они не могли освоить и понять эти вещи. Тем более, что направляли свое внимание они в основном на развитие топливного энергетического ресурса».

В Минэнерго признали, дефицит в энергосистеме Казахстана есть. Возникает он, как правило в пик высокого потребления электричества. Но ситуация не катастрофическая.

Асылжан Мусин, заместитель директора департамента министерства энергетики РК:

«Здесь есть свои критерии, почему это происходит. Происходит устаревание оборудования, происходят аварийные остановки некоторых станций, что приводит к недовыработке электроэнергии. Тогда происходит нехватка электроэнергии в энергосистеме. При этом мы не вводим ограничений для потребителей. Электроэнергия берется у соседних стран, с которыми мы работаем в параллельном режиме».

Чтобы покрыть полностью потребность страны в электроэнергии, 13 базовых электростанций власти планируют реконструировать и тем самым увеличить мощности. Кроме этого, планируют построить две крупные газовые электростанции и столько же новых ТЭЦ. С их созданием появится возможность развивать и возобновляемые источники энергии, говорят чиновники.