Братья близнецы Нур и Султан мечтают стать акимами

Они мечтали всегда о государственной службе, планируют стать акимами. Два брата близнеца Нур и Султан, проходят службу в ВЧ 35748 в Шымкенте.

История солдатов на самом деле интересная. Почти 20 лет назад в Атырау родилась тройня, два мальчика и девочка. Парни с детства проявили себя активными и шустрыми.

В школе учились на пятерки, а когда пришло задуматься о том, что нужно отдать долг Родине, приняли решение. Отслужить, отучиться и уйти на государственную службу.

«Я всегда мечтал стать акимом, ну или в администрацию президента. Я подхожу по всем параметрам. Осталось только на отлично отучиться. Я туда хочу не из-за чина или авторитета, я хочу помочь, хочу чтобы от меня была польза. Уже шаги делаю, вот служу в армии с братом. Мы всегда вместе, и так будет всегда», — говорит старший брат Нур.

Как рассказали, братья-близнецы старший Нур, он на 20 минут раньше появился на свет, потом идет Султан и прекрасная сестренка.

«Я всегда рядом с братом, мы всегда вместе. Когда мы врозь уже самим не по себе. Еще скучаем по сестренке. Надеемся, что рядом будем всегда. А еще хочу сказать, что цель стать государственными служащими пришла не просто так. Мы хотим принести пользу своему народу. Сделать что-то хорошее, а не просто, чтобы стать акимами или еще кем-то. Пока мы молоды, учимся, а дальше уже посмотрим», — говорит Султан.

У Нура и Султана строгий папа, он контролирует ребят и дает наставления. Парни рассказывают, что их отец бывший военный, сейчас на заслуженном отдыхе. За все свои достижения они благодарят родителей.

Неизвестно кем станут эти два парня, но о себе они заявят скорее всего с лучшей стороны. Понятно одно, что стремление служить народу и стране, у Нура и Султана пока еще не отнять. Они в свои 19 лет искренне верят, что все в мире зависит от их стремления и образования, даже то, чтобы честно устроиться на служение народу! А как будет на самом деле, покажет время.

Кто знает, может Нур или Султан когда-нибудь займут высокие посты.

Все может быть!