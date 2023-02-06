В Шымкенте зафиксировали землетрясение

Подземные толчки силой 2-3 балла зафиксировали в Шымкенте 6 февраля в 19:02.

Об этом сообщили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от г. Алматы.

“Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 42.72°с.ш. 69.24°в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Шымкент – 2-3 балла”, — говорится в сообщениии ДЧС.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Просим жителей города не паниковать и соблюдать спокойствие.