В Шымкенте запустят новую ипотечную программу. Она будет называться Qamqor. В ней смогут принять участие те, кто не стоит в очереди на жилье, передает OTYRAR.

При этом доступна она будет для населения за счёт субсидирования государства. Власти из местного бюджета готовы перекрыть часть жилищного займа, выданного банком. На этот год выделили 3 миллиарда тенге.

Новая жилищная программа будет доступна педагогам, воспитателям детских садов, преподавателям ВУЗов и колледжей. Принять в ней участие смогут также врачи и медицинские сестры, а еще научные сотрудники из частных организаций. Кроме того, на квадратные метры смогут претендовать работники сферы культуры и спорта, журналисты, сотрудники энергетической отрасли и филиала госкорпорации «Правительство для граждан».

«С каждым годом увеличиваются частные учреждения, а они не могут участвовать в конкурсах, которые выделяются из республиканского бюджета. Возможность будет согласно программе Qamqor. Человек сам находит жилье – первичное, вторичное. С местного бюджета будет выделяться до 20 миллионов тенге. Пока пилотный проект на год», — говорит Жанат Утебаева, руководитель управления жилья г.Шымкента.

На первом этапе планируют охватить 150 человек. Первоначальный взнос по кредиту составит 10%, а годовая ставка — 5%, далее она будет снижаться. Программа рассчитана только на тех, кто не имеет собственного жилья.