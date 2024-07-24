300 семей в Шымкенте получат жилищные сертификаты на 1 миллион тенге

С 1 августа начнется прием заявок на получение жилищного сертификата. Это — социальная помощь на безвозмездной основе в размере не более 1 млн тенге.

Кто может претендовать на эти льготы? Что нужно сделать, чтобы получить финансовую помощь? И главное какие документы нужно сдать? Мы задали эти вопросы заместителю руководителя управления жилья г. Шымкента Копжану Толебаеву.

С 1 августа в Шымкенте начнется прием заявок на получение жилищных сертификатов. Социальная помощь предоставляется в размере не более одного миллиона тенге, и главное, на безвозмездной основе. Если человек хочет получить жильё по ипотечным программам «2-10-20» и «5-10-20», ему будет оказана финансовая помощь на покрытие части первоначального взноса. На такую поддержку могут рассчитывать несколько категорий.

Копжан Толебаев, заместитель руководителя управления жилья г. Шымкента: «Итак, всего 6 категорий. Это люди с инвалидностью 1, 2 групп. Семьи, воспитывающие детей-сирот и детей с инвалидностью, оставшихся без попечения родителей до 29 лет. Многодетные семьи, обладательницы звания «Алтын алқа» и «Күміс алқа», «Мать-героиня» и неполные семьи, а также сотрудники государственных учреждений и организаций, расположенных в городе Шымкенте».

Согласно требованиям, средний размер дохода заявителя и каждого совместно проживающего в семье, за последние 6 месяцев, не должен превышать 134 562 тенге. Пенсионные отчисления, индивидуальный подоходный налог и иные обязательные отчисления при этом не учитываются. Заявления на получение жилищного сертификата кezekte.kz принимают через интернет-ресурс.

Копжан Толебаев, заместитель руководителя управления жилья г. Шымкента: «Теперь о том, какие документы нужны. Подача заявления заявителем в электронном виде. Личные документы, о составе семьи. Удостоверения личности. Свидетельства о рождении ребенка. Источник дохода за последние 6 месяцев. Будь то из сферы предпринимательства или с места работы. Справка с места работы для тех, кто относится к социально уязвимым слоям населения — не требуется. Если это государственный служащий или работник государственной бюджетной организации, ему нужна справка с места работы и письмо-одобрение банка по кредитованию».

С начала года на жилищные сертификаты уже выделили 200 миллионов тенге. Эти деньги распределили. Теперь соцпомощь получат ещё три сотни семей. Для этого из бюджета дополнительно выделили 300 миллионов тенге. Всего в очереди на получение квартир в Шымкенте состоят 49 тысяч человек.