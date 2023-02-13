В Шымкенте завели уголовное дело по факту создания и руководства финпирамиды «AYBA-Жанұя»

Компания обещала гражданам помощь в получении жилья. По условиям, вкладчик вносит 5000 тенге и должен привлечь еще 5 людей.
После этого вкладчику возвращали деньги и давали вознаграждения в виде подарка. Когда человек достигал определенного уровня, вкладчику обещали квартиру или 10 млн тенге, говорят в АФМ РК.
За создания финпирамиды предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «AYBA-Жанұя» просим обратиться по телефонам доверия:
8(7172) 708-478;
8(7252) 77-14-48;