В Шымкенте завели уголовное дело по факту создания и руководства финпирамиды «AYBA-Жанұя»

Компания обещала гражданам помощь в получении жилья. По условиям, вкладчик вносит 5000 тенге и должен привлечь еще 5 людей.

После этого вкладчику возвращали деньги и давали вознаграждения в виде подарка. Когда человек достигал определенного уровня, вкладчику обещали квартиру или 10 млн тенге, говорят в АФМ РК.

За создания финпирамиды предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «AYBA-Жанұя» просим обратиться по телефонам доверия:

8(7172) 708-478;

8(7252) 77-14-48;

8-778-628-51-16.