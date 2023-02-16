В строительные компании набирают рабочих на оклад до 350 тысяч тенге

Местные строительные компании ведут набор сотрудников разных специальностей.

Инженеры ПТО, водители спецтехники, бухгалтеры, офис-менеджеры, крановщики, юристы. В товарищества с ограниченной ответственностью «Жеңіс құрылыс» и «Әділет құрылыс» требуются рабочие с официальным трудоустройством. Вакансии предоставили в Центре занятости Шымкента. По всем вопросам звонить на нижеуказанные номера телефонов.