В строительные компании набирают рабочих на оклад до 350 тысяч тенге

Местные строительные компании ведут набор сотрудников разных специальностей.
Инженеры ПТО, водители спецтехники, бухгалтеры, офис-менеджеры, крановщики, юристы. В товарищества с ограниченной ответственностью «Жеңіс құрылыс» и «Әділет құрылыс» требуются рабочие с официальным трудоустройством. Вакансии предоставили в Центре занятости Шымкента. По всем вопросам звонить на нижеуказанные номера телефонов.
|Работодатель
|Вакансия
|Оклад
|Адрес
|Контактный номер
|ТОО «Әділет құрылыс»
|Крановщик
|200 000
|Қапал Батыр 5 км, Здания 68
|87086774880
|Электрик
|Слесарь
|Сварщик
|Бухгалтер кассир
|ТОО «Жеңіс құрылыс»
|Главный механик
|250- 300 000
|Тауке хан 125
|87014407982
|Прораб на дорожных работах
|350 000
|Водитель экскаватора
|300-350 000
|Водитель спец.техники
|200-250
|Разноробочий
|120-160
|Юрист
|200-250
|Инжинер ПТО
|200-250
|Офис-менеджер
|100000