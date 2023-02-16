В строительные компании набирают рабочих на оклад до 350 тысяч тенге

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Редактор Жулдыз Шукенова
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Местные строительные компании ведут набор сотрудников разных специальностей.

Инженеры ПТО, водители спецтехники, бухгалтеры, офис-менеджеры, крановщики, юристы. В товарищества с ограниченной ответственностью «Жеңіс құрылыс» и «Әділет құрылыс» требуются рабочие с официальным трудоустройством. Вакансии предоставили в Центре занятости Шымкента. По всем вопросам звонить на нижеуказанные номера телефонов.

Работодатель Вакансия Оклад Адрес Контактный номер
ТОО «Әділет құрылыс»

 

 

 Крановщик   200 000 Қапал Батыр 5 км, Здания 68 87086774880
Электрик
Слесарь
Сварщик
Бухгалтер кассир
ТОО «Жеңіс құрылыс» Главный механик  250- 300 000 Тауке хан 125 87014407982
Прораб на дорожных работах  350 000
Водитель экскаватора  300-350 000
Водитель спец.техники  200-250
Разноробочий  120-160
Юрист  200-250
Инжинер ПТО  200-250
Офис-менеджер  100000

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