За место депутата городского маслихата будет борьба

Предстоящие выборы в Мажилис и Маслихат, которые пройдут 19 марта, обещают быть насыщенными.

По данным городской территориальной избирательной комиссии, уже на 6 февраля на одно место депутата гормаслихата приходится по 3 человека. Напомним, городской маслихат будет формироваться из 32 депутатов.

На вечер 6 февраля, по г. Шымкенту окружными избирательными комиссиями в протокол внесены 14 человек. Из них 2 человека в Мажилис Парламента, 12 выдвиженцев в маслихат г. Шымкента.

Всего на выборах изъявили желание участвовать пока 127 выдвиженцев, из них в Мажилис-19, Маслихат -108 человек. Из них 102 по одномандатным округам и 6 по партийным спискам от НПК.