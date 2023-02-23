За несоблюдение температурного режима в школах чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности

В Жетысайском районе учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что образовательным учреждениям не выделены средства на уголь. В результате тысячи учеников вынуждены учиться в холодных классах.

В декабре и январе их временно перевели в другие школы. Причину такой халатности ответственные за обеспечение тепла специалисты, объясняют тем, что по плану школа должна была обогреваться газом. Однако из-за несвоевременной подготовки документов, учебное заведение осталось как без газового, так и без угольного отопления.

«К дисциплинарной ответственности были привлечены сотрудники Жетысайского районного отдела развития человеческого потенциала, экономисты и бухгалтеры. В настоящее время все недостатки устранены, сегодня все пять школ полностью обеспечены твердым топливом», — рассказал заместитель прокурора Жетысайского района Рысбек Ерназаров.

Из-за резкого похолодания в регионе, запасы угля в некоторых школах стали быстро истощаться. После вмешательства правоохранительных органов дополнительные средства были выделены и ситуацию удалось стабилизировать.