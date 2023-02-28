Защита интересов человека труда

ТОО «Шымкент-Кашемир» — отечественный завод по первичной переработке шерсти, а также выпуску из нее готовых изделий — пряжи и стеганых одеял — построен на территории Специальной экономической зоны «Онтүстік».

Предприятие занимается переработкой шерсти и производством трикотажной пряжи, шерстяных и полушерстяных одеял, переработкой изделий из натуральной верблюжьей и овечьей шерсти с национальным казахским узором по эксклюзивному дизайну компании.

Здесь в основном используется местное сырье. В рамках агитационной кампании с работниками данного предприятия встретились кандидат в депутаты Шымкентского городского маслихата Альбина Елшиева и исполнительный секретарь Енбекшинского районного филиала партии «AMANAT» Гульжайна Жартыбекова.

Во время встречи они отметили, что главной задачей партии является повышение экономики региона, улучшение благосостояния населения, а также повышение уровня жизни населения.

«Доверие граждан — это большая ответственность для нас. Исходя из этого, основными критериями предвыборной программы являются решение актуальных проблем горожан, эффективная обратная связь с населением, оперативное реагирование на потребности людей. Предвыборная программа разработана на основе встреч с населением, проведенных социологических исследований, анализа проблемных вопросов, а также предложений жителей города, полученных в ходе республиканского референдума и выборов Президента Казахстана в 2022 году. Все проекты и инициативы партии будут способствовать развитию общества, обеспечению равных возможностей для всех граждан», – отметила в своем выступлении Альбина Елшиева.

Остановившись на основных направлениях Предвыборной программы, партийцы рассказали о мерах, направленных на поддержку человека труда и повышение безопасности на производствах. В частности, было отмечено, что благодаря реализации обозначенных задач до конца 2027 года численность занятых в сфере предпринимательства в городе превысит 200 тыс. человек, доля предпринимательства в валовом региональном продукте превысит 45%.

В завершение встречи аманатовцы призвали сотрудников коллектива принять активное участие в выборах и проголосовать за партию «AMANAT».

Оплачено из средств Избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список на выборах депутатов маслихата города Шымкент