Завышающих цены на ГСМ реализаторов накажут

С первого марта шымкентский нефтеперерабатывающий завод на 25 дней останавливается на плановый ремонт.

В целях недопущения дефицита горюче-смазочных материалов, акиматом и профильными ведомствами будут приниматься меры, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответственности. Об этом предупредили владельцев АЗС, компании, ТОО и ИП.

Руководитеь крупной компании, занимающейся пассажирскими перевозками, бьет тревогу. Утверждает: заправиться на АЗС дизельным топливом, по утвержденной правительством цене- 230 тенге за литр — невозможно. Горючее продают по 265 тенге. А какой будет цена с первого марта, после остановки на плановый ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, и не возникнет ли дефицита, задаются вопросом водители.

Азат Кайыпбеков, директор компании «Shymkent Bus»:

«У нас ежедневное потребление дизеля 23 тонны. Каждый день утро начинается с того как одну машину дизеля привезти и приготовить на вечер. Вот сейчас слушаю коллег, их отчеты, то что мы видим на заводе каждый день не соответствует. Мы к каким только АЗС не обращались. Никто не хочет с нами подписывать договор на дальнейшую поставку. Ссылаются, необходимого объема нет. Мы каждое утро выезжаем в сторону завода и ищем давальцев. Они отпускают ДТ литр по 230 тенге, но за каждый литр доставки берут еще 35 тенге. Мы в минусе. У нас 230 автобусов каждый день выезжает. Каждый автобус заливает 100 литров. Каждый день нам необходимо 23 тысячи литров дизеля».

На время остановки завода в департаменте экономических расследований будет усилена работа по недопущению дефицита горюче — смазочных материалов. Чтобы предотвратить риски сбыта и продажи продукции без лицензии, незаконных перевозок, реализации по высоким ценам, фискальщики пока ведут разъяснительную работу. Дальше могут последовать штрафы и уголовная ответственность.

Руслан Данаев, и.о. руководителя департамента экономических расследований г. Шымкента:

«Мы предупреждаем компании, имеющие отношение к горюче-смазочным материалам, товарищества с ограниченной ответственностью, юридические и физические лица об административной и уголовной ответственности. Незаконное действие — это преступление. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь к нашим специалистам».

Председатель Ассоциации горюче-смазочных материалов считает: надзор необходимо усилить.

Кайыпбек Камбаров, председатель ОЮЛ и ИП ассоциации «Жанар-Жагармай»:

«За отпуском нефтепродуктов должен быть контроль. По какой цене, вплоть до адресата. Проблема из года год повторяется, в аккурат во время весенне-полевых работ и осенью, во время сбора урожая. И необходимо проверить в каком количестве получают АЗС — ГСМ у крупных компаний, занимающихся сбытом нефтепродуктов. Я считаю ,что необходимо создать комиссию и включить представителя ассоциации и общественников».

Представитель Шымкентского нефтеперерабатывающего завода заверил: остановка предприятия на плановый ремонт не помешает выполнить годовой план — 6 млн тонн нефтепродуктов.

Председатель ассоциации «Южавтотранс» отмечает: сейчас остро стоит проблема с горючим для компаний, занимающихся пассажирскими перевозками социально значимых маршрутов.

Дархан Каюпов, председатель ассоциации пассажирских перевозок «Южавтотранс»:

«Этот вопрос, мы поднимали 2 недели назад. Здесь, на площадке ПП «Атамекен», был первый зам. Антикора. Потом, мы замакиму Исахову доложили об обстановке. Но проблема не решена. Мы просим разобраться в этом вопросе Правительство.

Следующая встреча назначена в Палате предпринимателей Шымкента на 27-ое февраля.