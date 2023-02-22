Жертвам домашнего насилия разработали приложение

Приложение «Tozbe», что с перевода на русский означает «не терпи» создали для предотвращения трагичных случаев в ходе бытового насилия, передает OTYRAR со ссылкой на Village Kazakhstan.

Его создали ученицы школы Haileybury Аликсения Мартышева, Аружан Нусипжан, Сания Мухамбеткалиева, Дана Скороходова, Селин Четиннели и Мира Унгарова.

Приложение работает на трех языках: казахский, русский и английский. Функции приложения активизируются голосовой командой. Достаточно установить кодовое слово из перечня списка, которое будет расширяться со временем.

Внешне приложение выглядит как приложение для электронных книг, но в углу экрана спрятана невидимая кнопка и если на неё нажать, то пользователь автоматически попадает на Tozbe.

В приложении нужно указать информацию о себе и номер экстренного контакта. Если пользователь попал оказался в опасности, то этому контакту сразу же отправляется уведомление с геолокацией пользователя. К тому же приложение все записывает на диктофон.

Сейчас старт ап набирает обороты и и будет готов к использованию.