Жители Шымкента просят восстановить ДК «Фосфорник»

Жители Шымкента и представители городского общественного объединения пытаются добиться восстановления дворца культуры «Фосфорник».

Сейчас он находится не только в разрушенном, но и подвешенном состоянии. Его пытались передать на баланс акимата Шымкента, но его так и не приняли.

Шымкентцы просят восстановить дворец культуры «Фосфорник». Представители общественного объединения и жители города просят поставить точку в передаче некогда культурного объекта на баланс акимата Шымкента.

Дворец «Фосфорник» построили в 1982-ом году и до 2016-го года в нем действовали творческие, спортивные и танцевальные кружки, приезжали творческие коллективы из разных стран. Но после того, как владельца дворца, скандально известного пивного короля Тохтара Тулешева посадили, здание и прилегающую территорию конфисковали. За эти годы здание превратилось в «заброшку», здесь собираются люди без определенного места жительства, распивают алкоголь, устраивают ночлежки.

«Имеется большая задолженность миллиард с лишним. Когда мы обратились к главе государства, письмо наше перенаправили в министерства финансов, те дали ответ. Они сказали да имеется задолженность и сейчас министерство финансов передает на баланс дворец «Фосфорников» на баланс акимата города Шымкента, а акимат города. А в акимате говорят что никто ничего не передавал. Сейчас находится дело в судебном процессе, и по итогу будет принято какое-то решение», — говорит Александр Подвиг председатель общественного объединения «Соотечественник».

Судебный процесс затянулся, уверены местные жители, а дворец «Фосфорник» продолжают разбирать по частям: вандалы срезали железные балки, арматуру, вынесли сидения, двери, окна.

Ветеран Уркен Абдреев говорит, видел строительство дворца «Фосфорник» с момента закладки фундамента, сюда же водил своих детей в кружки и даже праздновал свадьбу сына. Пенсионер говорит, больно смотреть на то как дворец культуры разбирают по частям.

«Там собаки ходят, пьяницы, драки там бывают, мы не можем смотреть за ним. И парк был хороший, сиденья были, скамейки, фонтан я такой фонтан не видел нигде в странах СНГ. А сейчас во что превратилось все, даже скамеек не осталось. Нам сидеть негде, когда мы выходим мы на бордюре сидим, газеты читаем. Хочется чтобы наше правительство, наш президент, обратили внимание, его один взгляд можно чтобы наш дворец обратно займет то прекрасное место, мы все 4-5 районов будем радоваться», — говорит Уркен Абдреев ветеран.

Сейчас дворец фосфорников находится в подвешенном состоянии. Местные жители совместно с представителями общественного объединения планируют написать еще одно письмо на имя главы государства, с просьбой помочь восстановить знаковый для Шымкента культурный объект.