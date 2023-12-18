Во дворце «Фосфорник» случилось обрушение

Об этом сообщают корреспонденты OTYRAR.
По неофициальным данным под завалами остался 1 человек. Как сообщают наши источники, аким города Габит Сыздыкбеков выехал на место происшествия. Сейчас на место ЧП приехала бригада спасателей и полиция Шымкента.
По словам журналиста нашей редакции, людей не подпускают близко к зданию в целях безопасности. Официальных комментариев пока нет.
Напомним, месяц назад дворец «Фосфорник» был передан на баланс акимата Шымкента. Последние несколько лет здание принадлежало частной компании «Дархан Group».
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