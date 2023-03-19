100-летняя бабушка-ветеран проголосовала в Шымкенте

В Шымкенте свой выбор сделала 100 летняя Айымкуль Орынбаева, передает OTYRAR.

8 марта, в Международный женский день, она отметила свой вековой юбилей.

К приходу избирательной комиссии родные бабушки накрыли дастархан с баурсаками и коже. А Айымкуль апа надела свои нагрудные знаки. В свои 100 лет ветеран труда находится в здравом уме и помнит всех своих многочисленных родственников. С гордостью рассказывает о своей семье, у бабушки 30 внуков, 98 правнуков и 25 праправнуков.

Члены избирательной комиссии сегодня приехали к женщине на дом, с бюллетенью и урной. Передвигаться пенсионерке непросто, но она всю жизнь проявляла активную гражданскую позицию. Старожительница говорит, следила за ходом агитации и отдала свой голос за ту партию, которая пришлась ей по душе.

Айымкуль Орынбаева, жительница Шымкента:

«Я желаю нашей стране процветания, пусть выиграет достойная партия, которая сделает жизнь людей лучше. Также поздравляю всех с наступающим Наурызом, пусть в нашей стране всегда будет голубое небо над головой».