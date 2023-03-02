2 оружия и 100 патронов нашли у сельчанина в Туркестанской области

Полицейские изъяли у местного жителя 2 единицы оружия и более 100 патронов, передает корреспондент OTYRAR.

Инцидент произошел в Созакском районе. Необычную находку обнаружили у местного жителя.

«При обыске у подозреваемого изъяли незаконно хранящиеся 1 нарезное огнестрельное оружие и 1 гладкоствольное ружье 12 калибра. Также были обнаружены свыше 100 патронов и 6 гильз. Данный факт зарегистрировали по статье 287 УК РК «Незаконное владение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»», — сообщили в ДП Туркестанской области.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.