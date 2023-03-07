7 необычных парков предлагают возвести активисты в Шымкенте

Шымкентские активисты решили безвозмездно передать администрации города макеты необычных парков.

Всего у них заготовлены 7 объектов, которые по их мнению смогут украсить мегаполис и сделать его более привлекательным для туристов.

7 макетов — 7 разных парков. Шымкентский активист предлагает увеличить увеличить точки притяжения для жителей и туристов.

В одном из парков можно выгуливать собак, без опаски штрафа. А в другом развлекаться. Каждый желающий может получить массу удовольствия и даже дозу адреналина. И самое интересное, качели-карусели и горки работают без электричества.

«У нас макет ботанического сада, у нас есть в Казахстане только один ботанический сад который находится в Алматы. Наш проект предусматривает создание ботанического сада в котором не будет деревьев, а будут только домашние растения. Кроме того там также будет аквариум, места для отдыха. Мне кажется в Шымкенте такой парк пользовался бы популярностью», — говорит Абылай Айкожа житель г. Шымкента.

Есть макет подземного парка с несколькими секциями. По задумке автора, в каждой из них будет своя история. Посетителям расскажут о мире и войне, добре и зле. Последняя секция посвящена Казахстану и национальным традициям.

Есть парки, которые украсят шестиметровые макеты всемирно известных зданий и других творческих проектов, среди которых — Эйфелева башня, Биг-Бен, Статуя свободы.

Здесь же посетители смогут познакомиться с кухней разных народов.

«У нас есть юрточный городок. Туристы и местные жители смогут изучить культуру нашей страны. Увидеть палуанов, послушать наши кюи. Всё, для популяризации культуры, развития туризма в нашей стране. У нас есть, что показать гостям», — говорит Абылай Айкожа житель г. Шымкента.

Шымкентцы говорят, городу нужны новые парки и скверы, чтобы подчеркнуть уникальность мегаполиса.

По словам активиста, он направил письмо в акимат и готов предоставить свои макеты бесплатно.