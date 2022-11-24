В магазине «Эталон меха» новая эксклюзивная коллекция верхней одежды. Она понравится всем ценительницам стиля.

Помогут подобрать шубу, пальто, дубленку, пуховик или парку грамотные продавцы-консультанты, которые постоянно повышают свою квалификацию и знают о верхней одежде все. Тех покупателей, которые приобретут товар за наличный расчет, ждут приятные скидки. Кроме того, есть возможность приобрести верхнюю одежду в рассрочку на 24 месяца.

Жительница Шымкента Лейла Рахимбабаева выбирает качество и стиль. Именно поэтому всю зимнюю верхнюю одежду она приобретает только в магазине «Эталон меха». Ведь здесь можно найти шубы, пальто, парки и пуховики премиум-качества и неповторимого дизайна по доступной цене. Сегодня Лейла решила купить шубу за наличный расчет и получила приятную скидку.

«Я пришла в «Эталон меха» купить себе шубу, здесь хороший выбор. Я остановилась на этой модельке, она мне очень нравится. Здесь хорошие и добрые консультанты, они подскажут и помогут выбрать. Такие шубы модели я нигде не видела в Шымкенте, эксклюзивные модели только здесь«, — говорит Лейла Рахимбабаева, жительница г.Шымкента.

Верхняя одежда из новой коллекции отличается стильным дизайном и доступной ценой. Специалисты говорят, эти шубы будут служить своим владелицам долгие годы. При покупке на каждую модель дается гарантия 1 год. Продавцы-консультанты советуют в этом году идти в ногу с модой и покупать верхнюю одежду светлых тонов. Это — тренд сезона осень-зима. Продавцы-консультанты регулярно повышают свою квалификацию, чтобы подсказать какая модель подойдет именно вам, подобрать нужный фасон, цвет и размер. А еще предоставят всю информацию по уходу за верхней одеждой.

«У нас действуют за наличный расчет хорошие скидки на товар, норковые шубы 100 тысяч тенге, 30 тысяч тенге на остальной товар. Норковые шубки и мутон у нас идет из России, остальной товар в основном идет из Турции», — говорит Наталья Валоцюга, продавец-консультант магазина «Эталон меха» .

Магазин «Эталон меха» уже много лет успешно работает на рынке Казахстана. Стильную и качественную верхнюю одежду можно приобрести за наличный расчет и получить приятную скидку, или в рассрочку на 12 и 24 месяца. Приобрести себе шубу по душе, качественное кашемировое пальто, теплую парку или стильный пуховик можно на третьем эаже торгового центра «Баян Сулу» по Темирлановскому шоссе.

Адрес: Темирлановское шоссе 3/5, Торговый дом «Баян Сулу» (3 этаж)