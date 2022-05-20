В Шымкенте появятся новые парки и скверы

Сегодня на очередной 16-ой сессии городского маслихата депутаты заслушали отчет «Об озеленении г. Шымкента и регулировании экологических вопросов».

О проводимой работе в этом направлении доложил руководитель Управления развития комфортной городской среды г. Шымкента Галымжан Ильясов.

«Площадь озеленения на человека должна составлять — 10 квадратных метров. Если учесть численность городского населения, то необходимо охватить 1120 га. В целях достижения стандартов управлением развития комфортной городской среды совместно с акиматами районов в результате проведенных исследований определены 70 га земли на территории Шымкента для строительства 80 скверов и внесены управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений для корректировки генерального плана города. В микрорайоне «Шымсити» планируется воздвигнуть парк площадью 40 га, в микрорайоне «Туран» 37 га, в микрорайоне «Сауле» — 2,5 га. Сейчас управлением строительства разрабатывается проектно-сметная документация парков«, — сообщили в Управлении развития комфортной городской среды

В Енбекшинском районе в 12 микрорайоне ведется строительство парка площадью 1,6 га. Этот объект будет сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Кроме того, в соответствии с поручением акима города генеральным планом мегаполиса предусмотрено строительство парков, скверов во вновь создаваемых микрорайонах.

Также, в генеральный план включено озеленение около 160 га ущелий, расположенных на территории города. На эти работы предусмотрено не тратить бюджетные деньги, в рамках государственно-частного партнерства планируется привлечь частных инвесторов. Дело в том, что краткосрочность договоров госзакупок не позволяет качественно выполнять работы, говорит руководитель управления.

В текущем году в осенне-посадочный сезон в целях озеленения и содержания парков и скверов будут проведены работы по высадке 4 тысяч новых саженцев. Весной этого года на территории города было высажено 21 тыс 400 саженцев. Из них на территории дендропарка высажено 5250 саженцев, работниками «Жасыл белдеу Зеленый пояс»- 5 000, в Аль-Фарабийском районе — 1 000 саженцев, в Абайском районе — 4 960, в Енбекшинском районе — 2 200, в Каратауском районе-3 045 саженцев.