Без вести пропавшего охотника ищут уже неделю

Отец пропавшего Нурлана Аймаханбетова не сдерживает слез. Спасатели и добровольцы, ищут педагога, который ушел на охоту неделю назад и не вернулся.

Родственники недовольны работой водолазов, поиски идут медленно. Драгоценное время уходит.

Турдыбек Тансык родственник:

«Сейчас только два водолаза работают. Хотя у спасателей в резерве есть 10-15 водолазов, но они не заходят в воду. К тому же у них всего два баллона, одного хватает всего на пол часа. Если честно, то водолазы не профессионально работают. Куда они ныряют, люди могут пройти там, и нырять не надо».

Пропавший учитель физкультуры отправился на охоту с другом. По его словам, в какой-то момент Нурлан зашел в заросли камыша и пропал. За помощью товарищ обратился к местным жителям.

Думан Уласхан очевидец:

«Мы позвонили Нурлану, тогда он еще отвечал на звонки, и сказали, чтобы он шел против ветра. Но, он сказал, что очень слаб. Когда спросили «на каком уровне вода?», он ответил, что вода ему по шею. Тогда мы сказали, чтобы он выстрелил в воздух. А он ответил, у меня нет сил. Потом я ему сказал, посвети своим фонариком и мы в сделаем также. Он ответил, что видит нас и больше на связь не выходил».

К поисковой группе добровольно присоединились более ста человек из соседних аулов. Чтобы найти отца троих детей, добровольцам пришлось вручную перекрыть канал, чтобы снизить уровень воды.

По информации экстренных служб, 82 районных и областных спасателей днем и ночью работают на месте ЧП, задействована и аэросъемка. Но результатов пока нет. Спасатели говорят, что поиск затрудняют погодные условия.

Талгат Досалиев начальник управления по чрезвычайным ситуациям ДЧС Туркестанской области:

«Причин, по которой пропавшего охотника не могут найти может быть много. Если он сейчас находится в воде. То, вода сейчас грязная, а на нем была камуфляжная одежда и резиновые сапоги, его в такой одежде не будет видно».

В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные осадки. Проливные дожди осложнят поисковые работы.