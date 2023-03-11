Данабек Исабеков встретился с жителями Абайского района г.Шымкента

Следуя девизу «Правильный выбор – надежное будущее», Данабек Исабеков прислушивается к горожанам.

Кандидат в депутаты Мажилиса по избирательному округу №6 предусматривает реализацию предложенных им 10 направлений в ближайшие 5 лет. На этот раз кандидат встретился с населением Абайского района и представил свою предвыборную программу, выслушал предложения и мнения. Горожане говорили о развитии инфраструктуры.

Раушанбек Анарметов, житель г. Шымкента:

«Сегодня жители Шымкента встретились с Данабеком и рассказали ему о своих проблемах. Народ уже понимает, мы работаем с депутатами, организуем встречи с жителями. Чем больше будет людей, тем лучше. Ведь многое можно узнать, какие работы по благоустройству проводятся, планы на будущее».

Предвыборная программа Данабека Исабекова строится на 10 направлениях. Основные направления деятельности основаны на улучшении качества жизни. Кандидат в депутаты Мажилиса, заручившись поддержкой народа, заявил, что выполнит обещания.

Данабек Исабеков, кандидат в депутаты мажилиса парламента РК:

«Вопрос, который поднимают жители, — это инфраструктура. Часто поднимаемые вопросы — дорога, свет, газ. Записываем все замечания и предложения. В дальнейшем, будучи депутатом Мажилиса, буду способствовать решению этих вопросов. Они будут решены в течение 5 лет».

Кандидат твердо придерживается позиции «Правильный выбор — надежное будущее». Данабек Исабеков более 15 лет проработал в центре обслуживания населения. В улучшении сервиса, получения госуслуг есть и его вклад. Кандидат в депутаты мажилиса парламента намерен стать мостом между народом и правительством.

Оплачено из личного избирательного фонда кандидата в депутаты мажилиса парламента РК Д. Исабекова.