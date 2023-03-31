Девушки-борцы из Туркестана победили на чемпионате Казахстана в Семее

На чемпионате Казахстана по женской борьбе среди спортсменок до 23-х лет, который проходит в Семее, безоговорочную победу одержали девушки-борцы Туркестанской области, передает OTYRAR.
Золотые медали завоевали Аяжан Маркашева в весовой категории 53 кг и Шугыла Омирбек (57 кг).
Также в весовой категории 59 кг Аман Мадина стала чемпионкой Казахстана.
В весовой категории 57 кг серебряную награду завоевала Кульдар Наурызбай, в весовой категории 76 кг — Маржан Саттар, в весовой категории 62 кг — Гульдана Усербай, в весовой категории 72 кг — Арайлым Алтынбек.
Таким образом, сборная Туркестанской области завоевала главный приз в общекомандном зачете.