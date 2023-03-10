Экран специальных возможностей в приложении Яндекс Go стал доступен во всех городах Казахстана

С 10 марта во всех городах Казахстана, где работает сервис Яндекс Go, стали доступны опции для пользователей с ограничениями здоровья.

Доступны следующие опции:

• Помогите найти машину;

• Общаюсь только текстом;

• Не говорю, но слышу;

• Буду с инвалидным креслом.

Ранее их можно было выбрать для заказа поездок только в Астане и Алматы. Теперь отдельный экран со специальными возможностями доступен в 20 городах, включая Актобе, Актау, Караганду, Шымкент, Павлодар.

Специальные опции собраны в приложении Яндекс Go на отдельном экране. Их можно выбрать для поездок по любому тарифу, кроме тарифов «Шаттл» и «Вместе», и это не увеличит стоимость.

Водителю, который принял заказ, приложение подскажет, что делать в поездке со специальными возможностями, например:

● «Помогите найти машину». В карточке поездки у водителя появится комментарий, что пользователю надо помочь найти машину, добраться до неё и сесть в салон.

● «Общаюсь только текстом». Если у человека нет возможности общаться голосом, все уточнения водителя попросят запрашивать через чат.

● «Не говорю, но слышу». Водитель получит комментарий к заказу, что его вопрос пользователь услышит, но ответит жестами или текстом.

● «Буду с инвалидным креслом». Если выбрана эта опция, у водителя появится комментарий «Буду с инвалидным креслом, нужна помощь с посадкой, пустой багажник».

Для помощи водителям и партнерам сервис разработал практические рекомендации. Они доступны для всех участников рынка на казахском и русском языках. Это поможет сделать рекомендации удобнее для водителей, чтобы снизить риск недопонимания при заказах и в поездках.