Еда в Яндекс Go запустила раздел для поиска ресторанов в Шымкенте

Жители Шымкента смогут выбирать в Яндекс Go заведения для визитов офлайн — в Еде появился раздел “Куда сходить” с подборками мест. Сейчас в нём доступна информация более чем о 300 ресторанах и кафе города. Раздел также работает в Астане и Алматы.

В “Куда сходить” можно найти подборки заведений, составленные нейросетью и локальными экспертами под разные запросы. Например, “Красивые места”, “Завтраки”, “Террасы”, “Казахская кухня” и другие. Если заведение должно соответствовать дополнительным параметрам, можно обратиться к поиску по фильтрам и найти место под конкретный повод, по типу кухни, по среднему чеку, наличию детской комнаты и другим параметрам.

У каждого ресторана и кафе есть карточка с описанием и фотографиями. Описания составляют редакторы и нейросеть — на основе отзывов о местах. Карточки дополняются данными из Еды (если ресторан является партнёром сервиса) и Яндекс Карт: меню, рейтингом, отзывами, режимом работы и контактами. Маршрут до заведения можно проложить здесь же — через Яндекс Карты.

Функционал “Куда сходить” включает возможность добавлять понравившиеся заведения в “Избранное”: пользователи могут составлять собственные списки ресторанов и кафе и делиться ими. Помимо этого, в разделе можно найти статьи о блюдах и значимых для мировой гастрономии личностях.

Для ресторанов “Куда сходить” станет дополнительной точкой контакта с целевой аудиторией — раздел может помочь ресторанам привлечь новых гостей.