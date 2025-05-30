Планируете поездку в соседний город? Сервис Яндекс Go предлагает новый тариф “Межгород”, созданный специально для длительных маршрутов. Пользователи могут заранее выбрать точное время выезда и сэкономить — стоимость поездки по этому тарифу ниже, чем в “Эконом” на аналогичном маршруте.

Межгород от Яндекс Go предлагает две опции: с попутчиками и весь салон. Сейчас действует акция — скидка 50% на первую поездку в тарифе с попутчиками. Такая поездка из Шымкента в Туркестан обойдется всего от 2500 тенге.

Тайыр Байдуйсен, руководитель сервиса Яндекс Go: «С начала этого года мы в Яндекс Go запустили более 50 междугородних направлений по всему Казахстану. На заказы по тарифу «Межгород» распространяются стандарты сервиса, а также специальные технологии, которые помогают сделать поездки безопасными и комфортными — автоматический мониторинг скорости и манеры вождения, контроль времени, которое водитель провел на линии и усталости водителя».

Каждая поездка, оформленная через Яндекс Go, автоматически включает дополнительное бесплатное страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей — на сумму до 4 000 000 тенге. Скачать приложение и заказать поездку можно уже сегодня.