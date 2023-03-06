Голландские тюльпаны впервые начали выращивать в Туркестанской области

В Туркестанской области впервые выведены голландские тюльпаны. Крестьяне говорят, что эти цветы хорошо переносят климат Казахстана.

Почти все жители села Дербисек Сарыагашского района занимаются цветоводством. Население небольшого населенного пункта сделало эту профессию основным источником дохода.

Молдагали Дарикозов уже 15 лет занимается цветоводством. В этом году он высадил более десятка видов тюльпанов на десяти сотках земли. За три месяца распустились около тысячи цветов. И сегодня садовод может отличить каждый цветок по запаху. И цвет каждого растения он знает наизусть.

«Есть у меня два три вида цветов, которые не открываются даже под солнцем. Есть и такие сорта которые раскрываются под первыми солнечными лучами. Но они очень устойчивые, терпеливые, долго стоят эти цветы. В этом году у меня 15 видов тюльпанов«, — рассказывает житель села Дербисек Молдагали Дарикозов.

В этой теплице голландские тюльпаны были выращены впервые. Крестьяне говорят, что этой зимой воздух был очень благоприятным для того, чтобы цветы глубоко укоренились. Село Дербисек в народе зовут «земля цветов», так как крестьяне продают их все четыре сезона года. В небольшом селе тюльпаны выращивают более пятидесяти хозяйств. Одно из них Мехти Шаусеинова. Работают дехкане не покладая рук с начала февраля, потому что в таких крупных городах, как Алматы, Астана, за последний месяц много заказов. Цветы продают по 300-320 тенге за штуку. Сейчас же половина теплиц площадью восемь соток пустует.

«Мы заказы даём на год вперёд. Указываем какие нужны сорта и количество тюльпанов. Заказываем в Голландии. В ноябре к нам прибывает из Голландии грузовик с луковицами», — говорит житель села Дербисек Мехти Шаусейнов.

Рост курса евро усложнило транспортировку в зарубежные страны. Но зато стало выгодно отечественным производителям. Поэтому дехкане увеличили площадь своих теплиц.

«Транспортировка из зарубежа- сейчас задача непростая. Прямой доставки цветов самолетом нет. Привозят из Европы на грузовиках. Сначала из Эквадора в Голландию, а из Голландии уже в Казахстан. И сейчас цветы выращенные местными фермерами очень востребованы. И не уступают качеством зарубежным цветам», -рассказал предприниматель Уалихан Уралтабекулы.

Сейчас в селе Дербисек работа кипит. Местные жители усиленно трудятся в течение сезона, стремясь заработать как можно больше. По словам крестьян, регион с плодородной землей и теплым климатом идеально подходит для выращивания цветов. А в теплицах, где зимой росли цветы, скоро будут высажены помидоры и огурцы.