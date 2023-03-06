Испытание на честность, или Просто оплатите проезд

Одна из бурно обсуждаемых новостей начала месяца – поголовное и одномоментное исчезновение из автобусов Шымкента кондукторов. Армия сотен кондукторов исчезла у нас как класс.

Новость не из разряда неожиданных: об этом власти поговаривали более года назад. К примеру, в феврале 2022-го председатель ассоциации «Южавтотранс» Дархан Каюпов предупреждал горожан: «Сотни кондукторов в Шымкенте в ближайшее время останутся без работы. Проверять наличие билетов у пассажиров будут контролеры».

И вот поездки в осиротевших без кондукторов автобусах начались. Признаться, первое впечатление – жалко водителей. Вместо того чтобы просто везти пассажиров, они постоянно должны думать, а все ли пассажиры оплатили проезд? За рулем водителю во время движения надо принять протягиваемые карточки Tolem, кто-то оплачивает наличкой, кто-то по QR-коду и т. д. Иногда возникают пробки на выходе. Короче, не позавидуешь.

Разговорившись в пути на эту тему с молодой женщиной, услышала: «Проезд в автобусе без кондуктора не продуман. Этот вариант не рассчитан на нравственные принципы нашего населения. Многие пассажиры думают, что «западло» платить, если никто особо не требует. Считаю, водителю нужно следить за дорогой, а не за тем, кто оплатил проезд или нет, не искать сдачу оплатившим наличными. При мне вошедший контролер просто рассказывал правила оплаты, не проверял, кто из пассажиров и как оплатил. И оплатил ли вообще. В таком случае через месяц водители автобусов забастуют из-за значительного снижения доходов. Можно было бы установить в автобусах турникеты, так пассажиры смогут попасть в автобус только после оплаты».

А вот что думает по этому поводу другой пассажир по имени Канат: «Я сам видел, как на остановке «Роща» из средней двери автобуса вышли аксакал и вслед за ним парень-качок. Оба явно не заплатили за проезд. И что?! Водитель должен за ними бежать? Я вмешиваться не стал. Зачем мне это надо?! Если честно, мне кондукторов жалко, они ведь без заработка остались…»

Журналисты ОTYRAR засняли сюжет про то, как протестировал новшество – автобус без кондуктора – главный транспортник Шымкента Мухтар Коканбаев.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента считает: «Пассажиры быстро адаптируются к нововведениям. Кондуктор же не запасная часть автобуса или мотор, чтобы транспорт не мог ездить без него. Общественный транспорт может курсировать без кондуктора. Есть только вероятность, что некоторые пассажиры, возможно, могут не оплачивать проезд. Но разговоры о том, что автобусы не могут ездить без кондуктора, в голове не укладываются».

Все опасения пассажиров общественного транспорта Шымкента развеял председатель ассоциации «Южавтотранс» Дархан Каюпов: «Да, возможно, первые дни водителям будет тяжеловато или, скажем так, непривычно. Но, учтите, ни за какой план сбора денег – суточный, недельный и так далее – водитель теперь не отвечает. У него остались три основные задачи: первое – обеспечить безопасность движения на дороге; второе – безопасность пассажиров, третье – соблюдать ритмичность графика движения. Все!

Поверьте мне, у водителя вскоре перестанет болеть голова и о том, заплатил пассажир за проезд или нет. И вот почему – вскоре начнутся рейды. Мы уже обратились в департамент полиции и управление внутренней политики города с просьбой оказать нам в этом содействие.

Что это будут за рейды? Представьте себе: на определенном участке пути останавливается автобус, в него заходит наша группа, в составе которой сотрудники управления ПТ и АД, полиции, контролеры, журналисты-телевизионщики.

Блокируются (на время) все аппараты оплаты. И начинается проверка на предмет того, оплачен проезд или нет? Выявим нарушителей, лица самых дерзких в тот же день покажут на экране местных телеканалов. Плюс административный штраф в размере двух МРП, а это около семи тысяч тенге. Повторно попадется – штраф будет больше.

Пройдет месяц-другой – все встанет на свои места: люди будут оплачивать проезд как положено. Давно пора это понять. Ведь в магазине вам никто не даст продукты без оплаты, так и здесь – оплати и езжай! Больше ничего от тебя не требуется!»

Пока в первые дни марта контролеры не штрафуют, а напоминают о необходимости оплачивать проезд при входе в автобус. А также они будут контролировать водителей на выдачу чеков. Сделать оплату можно не только транспортной картой Tolem, но и с помощью SMS, либо QR-кодом, либо наличными. При отсутствии карты проезд стоит 100 тенге, при ее наличии – 70 тенге.

У контролеров будет специальная форма красного цвета. В их телефонах есть специальное приложение, через которое они проверяют, оплатил проезд пассажир или нет. В каждом микрорайоне Шымкента будут работать по 7-8 контролеров.

Ряды контролеров пополнили экс-кондукторы. Tolem будет работать в прежнем режиме.

Потеряют ли водители в оплате из-за отсутствия кондукторов? На этот вопрос Дархан Каюпов ответил: «Нет! В оплате своего труда они ничего не потеряют. Сегодня водитель автобуса в Шымкенте получает в среднем около 300 тысяч тенге. Да, работа у них трудная, с 5 утра до 10-11 часов вечера. Но 15 дней в месяц, то есть график такой: через день или двое суток работы – двое суток отдыха, как договорится со сменщиком».

Вот так. С очередным экспериментом на транспорте вас, шымкентцы!

Лишь бы автобусы ходили вовремя, а не раз в час. И давно пора пересмотреть транспортную схему города. А то отдельные улицы Шымкента у нас по-прежнему «на голодном пайке».

Фарида ШАРАФУТДИНОВА