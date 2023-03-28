Итальянский менталитет или как отличить шымкентцев от остальных

Размышлять об особенностях Шымкента и его жителях можно долго. Есть ли у них свои «эксклюзивные и отличительные» черты? Вопрос на первый взгляд несложный, но подумать тут стоит.

За границей все МЫ — казахстанцы. В Казахстане каждый из нас представляет свою малую Родину — город в котором родился. Мы решили узнать, что думают коренные жители Шымкента о себе, своих отличиях, особенностях менталитета и культуры.

Определение №1

Шымкентцы всегда улыбаются, предприимчивы и мега-эмоциональны. Главное отличие по словам жителей и приезжих, это гостеприимство. Гость, как и для всех казахстанцев стоит в приоритете, а шымкентцам негоже оставлять без внимания гостя, даже если они сам этого не желает. Его нужно уважить, обязательно накормить и показать красоты города. Кстати, каждый уважающий себя шымкентец обязательно скроет все недостатки города, даже если их немало.

Определение №2

— Шымкентцы очень вспыльчивы — проявляется это в разных ситуациях. Говорят в народе, что влюбленный волк уже не хищник, а вот с шымкентцами иначе. Влюбленный джигит из Шымкента всегда старается успеть везде, при этом покорить сердце так, чтобы вторая половинка была в шокированна окончательно и бесповоротно. ( Примечание автора: люди бывают разные, но чаще всего наблюдения совпадают). Здесь местных парней в шутку называют итальянцами, они так же любвеобильны, красноречивы и эмоциональны. Чего только стоит признание в любви одного из нашей парней. Не так давно ухажер некой Наргизы разукрасил почти всю улицу нежными посланиями любимой.

Определение №3

— Шымкентцы прирожденные бизнесмены. Все время жители третьего мегаполиса пытаются что-то продать или купить, а потом снова продать. Зачастую предприимчивость может довести шымкентца далеко за пределы страны. Кстати, в мире немало выходцев из Шымкента, которые успешно развивают бизнес в разных уголках планеты.

А вообще, главной отличительной чертой шымкентцев, по мнению самих жителей, является сохранение традиций, языка и культуры. К примеру, девушки в национальных тюбетейках и камзолах на улице Шымкента удивят разве что приезжих. Особая атмосфера царит в канун Наурыза. Народные гуляния проходят масштабно, ярко, красочно и с национальным колоритом.

Из традиций:

Принято всегда вставать пожилым;

Салем салу от келинок — это уже основная традиция;

Шымкентцы всегда говорят много, в разговоре вспоминая то, как жили предки;

Замужние девушки, женщины и апашки всегда стараются ходить в платке, зачастую он бывает в национальном стиле;

На столе у шымкентцев традиционные блюда, такие как бешбармак, бауырсаки, курт, шымкентский чай и многое другое;

Шымкентцы- музыкальные люди, зачастую принято слушать казахскую музыку.

А еще, мы шымкентцы очень любим свой город и не любим тех, кто хоть как-то посмеет его критиковать. Сами шымкентцы могут ругать и быть недовольными, но гостям этого делать не стоит. Особенно чтят внимание к пожилым.

Только наверное в Шымкенте аташка или апашка могут сделать замечание абсолютно чужому ребенку или молодым людям. При этом, получившие замечание промолчат и примут во внимание.

Ах да, чуть не забыли. Шымкентцы любят вкусно покушать, громко говорить, указывать всем, что делать и быть в центре внимания, зачастую употребляя аббревиатуру из трех букв. Все поняли какие буквы? =)

А праздники? Чуть не забыли. Тойи жители третьего мегаполиса воспринимают как основную часть своей жизни. Они практически всегда проходят весело, шумно, на столах изобилие мяса, фруктов и овощей в сочентании с ярко золотистой посудой.

В целом, мы не делим казахстанцев, но согласитесь отличия есть у всех. Самое главное, эти отличия помогают нам с вами общаться лучше, узнавать друг- друга и испытывать положительные эмоции.

И еще, последнее. Шымкент известен бэйби-бумом — рекордное количество двойни, тройни и даже четверни, почти как визитная карточка региона. В чем секрет, неясно. Сами жители любят шутить по этому поводу, мол, воздух здесь особенный. Кстати, специалисты подсчитали, в среднем в Шымкенте каждые 15 минут рождается новая жизнь. То есть количество жителей мегаполиса ежедневно увеличивается на 120 малышей.

Приезжайте в Шымкент, мы всегда рады гостям.