Шымкентцы спасаются от жары, ночуя на футбольном поле

Жительницы шымкентской многоэтажки нашли оригинальный способ борьбы с жарой и невыносимой духотой в квартирах. Несколько девушек вышли ночью на улицу с комплектом постельного белья и устроили зону для сна прямо на футбольном поле.

На кадрах можно заметить: ночлег был организован в микрорайоне Нурсат, возле синих домов. Видео быстро стало популярным в соцсетях. Комментаторы поддерживают девушек и желают хорошего отдыха. Некоторые признаются, что сами еле сдерживаются, чтобы не выйти на улицу.

«Поймут те, у кого нет кондиционера», «Да, в многоэтажках очень жарко, ночью из-за жары не можем спать. Хорошая идея, возможно я тоже переночую на улице», «Живу в микрорайоне Нурсат, недавно в 6 утра вышла на пробежку и увидела людей, которые также спали на улице»,- пишут пользователи сети.

Жителям Шымкента еще долго придется спасаться от сильной жары, говорят синоптики. Предупреждают и о чрезвычайно высокой пожарной опасности.

«По Туркестанской области и в Шымкенте до конца недели дожди не ожидаются. Дожди могут быть только в горных регионах области. Ожидается также ветер с востока. А температура воздуха днем будет +40-42 градуса, ночью +22-24 градусов. Сухая субтропическая погода у нас идет с Ближнего Востока»,— рассказал Мейрбек Кахарбеков, инженер-синоптик.

Советами по борьбе с духотой в жаркие дни делятся и диетологи. В знойную погоду они советуют исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошка. Не рекомендуют специалисты также употреблять алкоголь и газированные напитки.