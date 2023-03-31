Как в области осваивают 17 млрд, выделенных на газовую отрасль

В Туркестанской области состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы ремонта, ввода в эксплуатацию газопроводов и газораспределительных станций, обеспечивающих населенные пункты голубым топливом.

На совещании аким области Дархан Сатыбалды поручил руководителям ответственных учреждений и акимам районов и городов активизировать работу в данном направлении.

В этом году в Туркестанской области будет завершено строительство 70 газовых объектов. Было выделено 17 млрд 600 млн тенге на строительство 101 объекта. 70 будут завершены в этом году, а 31 газовый объект перейдёт на 2024 год. Та же часть газовой инфраструктуры, на которую в этом году денег не нашлось, будут финансироваться из республиканского бюджета в 2024-2026 годах.

«На встречах с населением в районах и городах региона часто затрагиваются вопросы инфраструктуры, в том числе газа. Некоторые проекты, на которые были выделены средства, реализованы некачественно и не до конца. Тут нужно искать пути решения проблемы, а не скрывать её. Если подрядчик, ответственный за проведение газа, не выполняет работу в соответствии с контрактом, предоставить претензии в юридические органы. Эту проблему я беру под свой непосредственный контроль. После несвоевременной работы финансировать работы трудно. Есть такие примеры. Вопрос газификации региона следует держать на постоянном контроле и вести работу по плану. Необходимо максимально ускорить ввод газа. В противном случае он может не успеть к предстоящему отопительному сезону. Пуск газа в дома, регулировка документов тоже отнимает время. В этом году запланированные работы должны быть выполнены оперативно, а газ в населенные пункты подаваться в срок. Ответственные управления, акимы районов и городов разверните работу. Каждый инфраструктурный проект должен строго контролироваться и доводиться до конца” — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В этом году из 833 населенных пунктов области природным газом охвачено 465. То есть 1 млн 538 тыс. человек или почти 77% населения области получили доступ к природному газу. До 2018 года Туркестанская область потребляла природный газ из магистрального газопровода «Газли-Шымкент», теперь же получает газ из отечественного магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

“Акимы районов теперь, когда пришла весна, беритесь за работу. Уберите улицы, наведите порядок с газом, водой, светом, чтобы не было мусора. Займитесь дорогами. Не нужно просто сидеть и осваивать бюджет год за годом. Я же вижу, что все акимы районов сидят только на освоении бюджета, другой работы нет. Привлекайте инвестиции, дайте ещё какую-нибудь новую идею” — призвал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Кроме того, на совещании был обсужден ряд вопросов по газовой инфраструктуре Ордабасинского, Мактааральского, Жетысайского, Сарыагашского, Келесского, и Сайрамского районов. В целом же в текущем году планируется довести показатель газоснабжения населенных пунктов области до 62,7%.