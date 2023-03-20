Какие партии смогли пройти в Мажилис

Шесть из семи политических партий прошли в Мажилис, согласно предварительным данным опросов Exit poll, передает OTYRAR со ссылкой на Zakon.kz.
Среди них:
— Партия Amanat (53,33%);
— Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (11,26 %);
— Демократическая партия Казахстана «Ак жол» (8,87%);
— Народная партия Казахстана (6,93%);
— Партия Respublica (8,33%);
— Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).
А вот партия зеленых «Байтак» не прошла. Она набрала минимальное число голосов (2,51%).
Против всех проголосовали 3,65% казахстанцев.