Какие партии смогли пройти в Мажилис

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Тина Кудайберген
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выборы

Шесть из семи политических партий прошли в Мажилис, согласно предварительным данным опросов Exit poll, передает OTYRAR со ссылкой на Zakon.kz.

Среди них:

— Партия Amanat (53,33%);

— Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (11,26 %);

— Демократическая партия Казахстана «Ак жол» (8,87%);

— Народная партия Казахстана  (6,93%);

— Партия Respublica (8,33%);

— Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).

А вот партия зеленых «Байтак» не прошла. Она набрала минимальное число голосов (2,51%).

Против всех проголосовали 3,65% казахстанцев.

 

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