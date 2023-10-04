О госслужащих, поддерживающих вахабистские течения заявил депутат Ермурат Бапи

В своем депутатском запросе Ермурат Бапи обратился к президенту страны и главе КНБ, заявив, что чуждые течения ислама начали разрушать общество и что нельзя позволять домбре стать харамом.

По словам депутата Мажилиса духовный мир казахского народа должен развиваться не в мечети, а в школе и на объектах культуры.

«В нашей стране созданы все условия для развития традиционных религий. Количество строящихся мечетей и храмов не ограничено. Даже если в больших городах нет свободного места для строительства школ, всегда найдется место для строительства мечетей и церквей. Вместе с тем, духовный мир казахского народа должен развиваться не в мечети, а в школе и на объектах культуры. Как известно, недавно выступая с трибуны ООН Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность тем, что в европейских странах учащаются акты сжигания Корана. Наш президент был единственным государственным руководителем из числа мировых политических лидеров, выступившим в защиту Корана на этой Генассамблее. Я считаю, что это и есть настоящий показатель уважения к исламу»,-сказал Ермурат Бапи.

Также Ермурат Бапи выразил опасения, что радикальная религиозная тенденция, пользуясь недостаточной религиозной образованностью народа, приобретает политический характер. Казахстанцам стараются привить ложные духовные ценности и чужие традиции, говорит политик.

Помимо этого, депутат Мажилиса заявил, что малый бизнес, особенно связанный с рыночной торговлей сейчас захватывают вахабисты – приверженцы салафизма.

«Мы, депутаты, не можем спокойно смотреть на эти действия, направленные на разрушение общества на основе арабо-вахабисткой религиозной позиции! Мы не позволим домбре стать харамом! Эти действия следует понимать, как нападение на национальную систему ценностей и духовную основу страны! К сожалению, такие ядовитые исламские секты активно распространяются в ряде регионов страны: в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Улытауской, Алматинской областях. Малый бизнес этих регионов, особенно связанный с рыночной торговлей, захватывают вахабисты – приверженцы салафизма. Это говорит и о том, что на местах есть представители местной власти, которые поддерживают развитие радикальных сект. Ни для кого не секрет, что в самой государственной власти есть высокопоставленные государственные служащие, которые поддерживают пропаганду ваххабизма и чуждых течений. Если это не просто слухи, а реальная ситуация, то наша государственность находится под угрозой», — говорит Ермурат Бапи.

По его словам, нападки на Рината Заитова являются подтверждением актуальности такой политической угрозы. «Старый Казахстан» путем чуждых религиозных течений пытается растоптать «Новый Казахстан» заявил депутат.

«По нормам Конституции страны мы не должны позволять каким-либо силам препятствовать светскому пути развития нашего государства! «Старый Казахстан» продолжает нести эту угрозу. «Старый режим», включающий в себя некоторую часть населения, пропагандирующую идеи вахабизма, угрожающего казахскому национальному развитию, хотел сохранить свою власть как можно дольше, разделив страну на социальные группы. Сегодня тот же «Старый Казахстан» намерен растоптать «Новый Казахстан» через религиозную идеологию, чуждую казахским национальным традициям. К чему это приводит, мы увидели во время январских событий»,-говорит парламентарий.

Затем депутат Мажилиса обратился к премьеру страны Алихану Смаилову задав ему ряд вопросов:

«Уважаемый, Алихан Асханович, в этой связи у депутатов мажилиса есть несколько вопросов, адресованных вам. Во-первых, осознаете ли вы и ваш кабинет сложившуюся сложную ситуацию? Есть ли у вас план действий против угрозы раскола общества на религиозной основе?

Во-вторых, разрабатывается ли правительством и уполномоченными органами меры или даже правительственная программа экстренного прекращения национальной розни, порождаемой негативными религиозными течениями?

В-третьих, считаете ли вы, что возникла общественная необходимость внести соответствующие изменения и дополнения в закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», принятый 12 лет назад – 11 октября 2011 года?

В-четвертых, в сложившейся общественной ситуации мы считаем, что правительство и парламент должны быть заинтересованы в объединении совместных усилий для сохранения единства нации и условий для устойчивого развития государства. Уверен, что депутаты поддержат, если будет законодательная инициатива со стороны правительства по указанным вопросам»,— обратился Ермурат Бапи.