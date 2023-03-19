Молодожены впервые проголосовали в Шымкенте

Большими семьями идут сегодня на выборы в Шымкенте. Старики, держась за молодых, малыши за руку родителей.

Молодая семейная пара Адырбековых отмечакт: грядут перемены, нельзя оставаться в стороне.

Бакыт Адырбеков житель г.Шымкента:

«Мы недавно создали семью. Мы пришли голосовать за будущее, за независимость Казахстана. Кандидатов мы хорошо знаем, агитация прошла успешно. Своего избранника мы выбрали легко. Мы посоветовались с родителями, всей семьей решили выбрать своего депутата».

Важную политическую кампанию не могла пропустить семья Шохановых. Айдар и Меруерт женаты больше 10 лет. По словам супругов, они всегда активно участвуют в выборах, голосуя за будущее страны. Говорят, отдать конституционный долг, а еще привить патриотизм младшим, в их семье – добрая традиция.

Айдар Шоханов житель г.Шымкента:

«Я работаю в национальной компании. Мы пришли на выборы с семьей для того, чтобы сделать свой выбор. Я верю в Новый Казахстан. В этом году агитация проходила активно. Кандидаты приходили к нам домой, мы видели баннеры на улицах. Помимо этого, мы видели кандидатов в интернете, по этой причине нам легко было сделать свой выбор».

Голосование в этом году проходит по новым правилам. Впервые с 2004-го года депутатов избирают по смешанной системе – казахстанцы смогут голосовать не только за партийных, но и за независимых кандидатов. Всего в Шымкенте открыты больше 300 избирательных участков.