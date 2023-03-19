Как на бесплатный проезд отреагировали шымкентцы

В Шымкенте проезд в автобусах в день выборов сделали бесплатным.

Кьюар код на валидаторе не сканируется. При оплате картой Толем выходит — ошибка. Такое решение транспортники приняли, чтобы жители мегаполиса могли легко добраться до избирательных участков.

В авобусах Шымкента сегодня звучит гимн. Пассажиры в приподнятом настроении, патриотично подпевают. Кто-то едет на избирательный участок, другие на работу или направляется в гости — отпраздновать важно политическое событие.

Однодневную бесплатную акцию проезда, шымкентцы предлагают сделать если не на постоянной основе, то хотя бы в выходные.

«Утром у меня даже не было мыслей, что проезд будет бесплатным. Для меня это было неожиданно и радостно. Мы рады такой акции. Я еще не голосовала, после работы поеду делать свой выбор», «Сегодня в день выборов проезд бесплатный. Никто от такого не откажется, это классная акция»,

«19-го марта — день выборов. Больше спасибо тем людям, которые сделали сегодня проезд бесплатным. Пусть у нашего народа все будет хорошо. Я утром отдала свой голос, ходили на выборы с дочкой. Теперь еду в гости»,- рассказывают жители Шымкента.

Ранний выход на рейс, не помешает сделать выбор водителю 27-го автобуса. Багдат Салыкбай проголосует во время обеда. Водитель с 12-летним стажем говорит: бесплатный проезд в Шымкенте стал доброй традицией во время значимых событий.

Багдат Салыкбай водитель автобуса:

«Работа у меня сегодня началась в 6:30 утра и закончится в 21:00. Мы пассажирам говорим о том, что сегодня проезд бесплатный. Некоторые не знают, другие не понимают. Но, мы объясняем. Бесплатный проезд в Шымкенте — во время выборов — на постоянной основе».

Бесплатные маршруты курсируют 19-го марта по всем городским направлениям. Пассажиры могут ездить, не оплачивая проезд, до девяти часов вечера.