Люди с ограниченными возможностями голосуют в Шымкенте

Больше 6 тысяч человек с с ограниченными возможностями в Шымкенте обладают на выборах правом голоса.

Для людей прикованных к инвалидным колясках, предоставили услугу инватакси.

«Сегодня я сделала свой выбор, выполнила свою задачу как гражданин нашей страны. Я считаю что каждый голос важен», — говорит Салтанат Мадиярова жительница г.Шымкента.

Также в Шымкенте проживает больше трёх с половиной тысяч слепых и слабовидящих людей. Для людей с нарушением зрения ввели в практику голосование с трафаретами с использованием шрифта Брайля.

«Для слепых у нас есть шрифт Брайля, мы также предоставляем лупы. Для людей с нарушениями слуха, у нас работают 47 сурдопереводчиков. Также в городе работают 28-емь инватакси», — говорит Каирбек Кунанбаев председатель территориальной избирательной комиссии.

Избирательные участки в Шымкенте будут принимать голосующих до 8 вечера.