Крупный межрегиональный инвестиционный форум состоялся в Шымкенте

В Шымкенте прошел межрегиональный инвестиционный форум. В нем приняли участие руководители госорганов, национальных компаний, финансовых институтов, а также отечественные и иностранные инвесторы из 10 стран мира.

Им рассказали о потенциале мегаполиса. В городе построят новые индустриальные зоны с развитой инфраструктурой. А в ближайшие 5 лет планируют привлечь в Шымкент 6 триллионов тенге инвестиций.

«В городе функционируют 5 индустриальных зон площадью 850 гектаров. Они заполнены на 90%. Ещё дополнительно откроем столько же, полностью обеспечим инфраструктурой. Приглашаем предпринимателей для сотрудничества», — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

В мегаполисе делают упор на создание новых промышленных площадок. Сейчас реализуется 350 проектов с участием иностранных инвесторов, а также отечественных. А новые инвесторы планируют построить в Шымкенте завод по выпуску Coca-cola и индийскую медицинскую клинику. Российский инвестор планирует открыть фабрику по выпуску нетканого материала.

«Основная часть проекта интересна тем, что мы обеспечим дополнительные рабочие места, порядка 120, даже более рабочих. Хорошо знаем казахский рынок, хорошо знаем казахских партнёров. Поэтому это не спонтанное желание построить предприятие. Понимаем, что есть спрос», — говорит Алексей Бунин, инвестор из г.Москвы.

В рамках форума состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве с иностранными и местными компаниями.

Береке Дуйсебеков, руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента:

«Город Шымкент особенно является самой транслогистической точкой и у нас вокруг Туркестанская область. Мы ставим приоритет сейчас – создание новых промышленных площадок».

Новые инвестиции, по словам специалистов, внесут новые краски в развитие южного мегаполиса и создадут хорошую конкуретную среду, что в конечном итоге непременно отразится на качестве оказываемых услуг и в производстве.