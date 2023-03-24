Кто победил на выборах в гормаслихат

Результаты выборов 2023 опубликовала Территориальная избирательная комиссия.

Депутатами городского малихата из самовыдвиженцев по народному голосованию стали:

По избирательному округу № 1– Исхахов Талгат Жунисбекович , 1968 года рождения, ТОО «Бал Текстиль», директор, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 2– Балабиев Нұрсұлтан Қайратұлы , 1991 года рождения, ТОО «Самал Транзит», директор, житель г.Шымкента ; По избирательному округу № 3– Жолдыхожаев Мурат Жанабаевич , 1987 года рождения, Президент общественного объединения«Федерации национального спорта «Жекпе-жек» по городу Шымкент, житель г.Шымкент, По избирательному округу № 4– Курпебаев Нуралы Баймолдаевич, 1977 года рождения, ТОО «ПК-ЮГ», директор, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 5– Султанова Тореайм Жолдыбаевна , 1963 года рождения, Индивидуальный предприниматель, место жительства; житель г.Шымкента; По избирательному округу № 6– Кожамжарова Дариякуль Пернешовна , 1962 года рождения, Южно-Казахстанский университет им. М.Әуэзова, ректор, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 7– Абишев Бокейхан Нуралиевич, 1990 года рождения, ТОО «Бөрте милка», директор, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 8– Калмуратов Муратали Оразалиевич, 1977 года рождения, Партия «Аманат», заместитель исполнительного секретаря, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 9– Нурлыбаев Асхат Мелдебекович, 1990 года рождения, со-основатель компании “PRO GROUP” (В “Pro Group” входят сеть магазинов: «SportNation»«Professionale»), со-учредитель компании: «Joma LTD», «USUPSO KZ» “Bellas”“Mirai LTD”, Г. Шымкент, мкр. Нуртас, 1993, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 10– Аширбаев Байкен Аширбаевич , 1970 года рождения, ТОО «Firkan Retail Grоup» советник директора, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 11– Молдабек Асқар Ағабекұлы , 1981 года рождения, ТОО «Заңғар Тренд» учредитель, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 12– Утемисов Марат Бортаевич, 1977 года рождения, АО «Bereke Bank», директор, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 13– Сулайманов Лазиз Низамханович , 1980 года рождения, школа им. «А.Құнанбаев» директор, ТОО «SOUTHALUPLAST» директор, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 14– Козбахов Шынгыс Лесбаевич , 1984 года рождения, ТОО «ЮГОЙЛPRO» директор, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 15– Куашбаев Дулат Саттарович , 1988 года рождения, ИП «Болашақ» директор, житель г.Шымкента; По избирательному округу № 16– Керимжанов Мерлан Абдрахманулы, 1986 года рождения, Самұрық -Қазына «Жайлы мектеп» , руководитель , житель г.Шымкента;

В ближайшие 5 лет именно эти депутаты должны представлять свой округ, встречаться с жителями, доносить их обращения, жалобы и претензии до местных властей, способствовать решению различных проблем. Одним словом народные избранники должны стать неким мостом между акиматом и населением. Находите своих депутатов в социальных сетях и держите с ними связь. Они обещали слышать каждого из нас.