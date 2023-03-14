Молочно-товарные фермы построят в Туркестанской области

Четыре молочно-товарные фермы построят в этом году в Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В их строительство вложат больше 20-ти миллиардов тенге инвестиций. К слову, молочной продукцией местных жителей сейчас там обеспечивают свыше 20-ти предприятий.

В хозяйстве у Кымбат Тагаевой три коровы. Сельчанка говорит, что могла бы ездить в город и продавать молоко по более высокой цене, однако расстояние в сотни километров мешает.

«Из молока мы делаем сметану, айран, курт. Только вот проблема, нет своего молокозавода, куда бы мы сдавали наше молоко. Хотелось бы, чтобы власти обратили на это внимание», — говорит Кымбат Тагаева, жительница Жетысайского района.

А единственный молокоперерабатывающий комбинат находится на другом конце района, в селе Каракай. Здесь закупают сырье у населения по 200 тенге за литр.

«Молоко принимаем два раза в день — утром и вечером. В первую очередь проверяем жирность и состав молока. Проверяем так же, было ли добавлена вода. Сейчас надоев мало. Есть специальные люди, которые ездят по населенным пунктам и собирают его. В день удается собрать примерно три тонны. 1,5 тонны из них мы берем на сметану», — говорит Ержан Даут, технолог.

Цех оснащён по последнему слову техники. Выпускают 12 видов продукции. Помимо областного центра, свежий молочный товар поставляют на прилавки Шымкента, Кызылорды и Алматы. А в прошлом году экспортировали в соседний Узбекистан.

Чтобы увеличить ассортимент выпускаемой продукции не хватает сырья, говорят заводчане. По словам представителей местной власти, решить проблему дефицита молока позволит запуск новых производств. В этом году в регионе планируется строительство 4 крупных мелочно-товарных ферм. Стоимость объектов 20 с половиной млрд-ов тенге.