На игрушечной машине по улицам Шымкента передвигались возлюбленные

Необычное средство для передвижения выбрала для себя молодая пара.

В сети распространяется видео, предположительно снятое в Шымкенте, на котором молодые люди водят по дороге детскую машинку.

Все это снимают их друзья. По всей видимости, молодые люди развлекались.

Однако полиция такие развлечения не оценила и ничего смешного в этой ситуации не увидела. Молодежь создавала потенциальную опасность и благоприятную среду для ДТП.

Сейчас данный факт рассматривается в ДП Шымкента. Официальных комментариев пока нет.