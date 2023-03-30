Наряды из серебра, тренажеры и одежду выпускают в Шымкенте

Национальные наряды из серебра, посуду, тренажеры и многое другое выпускают в Шымкенте, передает OTYRAR.

В мегаполисе прошла ярмарка местных производителей. Это молодые предприниматели, для которых трамплином стал государственный грант. В прошлом году на эти цели из бюджета было выделено более млрд тенге. Сотни местных предпринимателей на конкурсной основе получили безвозмездные гранты на развитие своего бизнеса. Как результат наша продукция вышла уже далеко за пределы южного мегаполиса.

Молодая предпринимательница Тока Меруерт открыла свой бизнес всего год назад, начала шить одежду в национальном стиле, сейчас, признается девушка, клиентов хоть отбавляй.

«Шьем одежду своими руками, камзол келинки за 90 тыс тенге, тут серебро. Продаю одежду даже за пределами города. Я взяла грант 1 млн тенге, не было сложно его получить, теперь вот работаю. У меня трудится около десяти человек, работаю в радость», — говорит Тока Меруерт.

Таким образом государство стимулирует развитие малого и среднего бизнеса. На эти цели деньги выделяются ежегодно. Через благополучие населения растут поступления в бюджет, конкуренция, а потребитель в конечном результате получает качественные услуги, уверяют в профильном ведомстве. Бизнес идеи у жителей мегаполиса разные: в приоритете те, что принесут пользу обществу.

«Гранты предназначены для многодетных семей, для сирот и инвалидов. Этот грант получили практически все, кто оставил заявку. Вот теперь проводим ярмарку новых предпринимателей и это еще не все, в этом году тоже будет конкурс», — говорит Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента.

В акимате третьего мегаполиса заверили, что выдача грантов будет регулярной, желающие могут подать заявку, пройти курсы обучения и получить деньги на открытие бизнеса.