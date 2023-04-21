Шымкентец благодаря господдержке запустил цех по производству пенопласта

В Шымкенте ежегодно более 30 граждан становятся обладателями безвозмездных грантов на сумму до 5 млн тенге, передает OTYRAR.

Начиная с 2019 года более 170 человек уже выиграли грант на общую сумму 700 млн тенге и развивают собственный бизнес.

Алибай Жумабаев владелец небольшого предприятия. Он занимается производством пенополистирола в микрорайоне «Тассай». В прошлом году бизнесмен получил государственный грант в размере 5 млн тенге, а в марте приступил к выпуску теплоизоляционного материала. Бизнес постепенно развивается и уже появились постоянные клиенты. Алибай изучил рынок и выяснил, что на изоляционные материалы есть большой спрос. Так предприниматель занялся выпуском полистирола.

«Сначала в этот котёл из того резервуара поступает очищенная вода. Дальше она превращается в пар. Затем через эти трубы пар абсорбируется в 10-тонные емкости. Дальше, вон тот агрегат, отбирает в определённом количестве влагу столько, сколько нужно для производства. Потом сюда поступает сырье. Оборудование автоматически забирает сколько нужно материала для процесса, в зависимости от плотности. Тянет за собой нужное сырьё и, судя по величине, дает 15, 30 или 40 килограммов. Потом здесь подготовленная масса закипает. Через минут пять кипячения автоматически открывается люк, и сырьё опускается в сушилку. В этих бункерах готовый материал хранится сутки», — рассказывает шымкентский предприниматель Алибай Жумабаев.

В мини-цехе работают 5 человек. Вся система автоматизирована, операторы лишь следят за ходом работ. Сейчас компания уже произвела 10 тысяч кубов готовой продукции. Большая часть заказов поступает от горожан, занимающихся стройкой.

«Моя работа заключается в том, чтобы подавать сырьё. Это нужно сделать в течение пяти секунд. Дальше я опускаю массу внутрь дозатора и кипячу. И затем заполняю один из бункеров. На выходе будут плиты трёх марок 25, 35 и 50. А сейчас мы готовим плиту марки 15»,- объясняет Ержигит Куандык, процесс оператор установки.

В Шымкенте немного людей, занимающихся подобным бизнесом. Алибай Жумабаев отмечает, что количество заказчиков растет с каждым днем. В дальнейшем предприниматель планирует расширить производство. Выдача грантов стартовала в 2019 году. Основная часть предпринимателей работает в сфере услуг и производственных отраслях.