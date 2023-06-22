В Шымкенте безвозмездный грант получат около 450 человек

В прошлом году в данной программе участвовали 7 тысяч людей.

Как превратить хобби в доходный бизнес знает Бахриниса Турусметова. Три года она пекла на дому. Когда клиентская база расширилась, девушка решила открыть кондитерский магазин и получила грант от государства.

Бахриниса Турусметова, предпринимательница

«Многие мои знакомые и друзья сомневались в честности конкурса. Я дважды подавала заявку на программу. И со второй попытки у меня получилось выиграть. Ранее я пекла дома. Сейчас я открыла свой кондитерский магазин, где продаю сладости. Как только получила грант, купила необходимое профессиональное оборудование. Кстати, про грант узнала из соцсетей».

Специалисты утверждают, окончательное решение по выделению гранта принимает комиссия. Чтобы пройти отбор, участники должны защитить свой сформулированный бизнес-план.

Бекболат Алиханов, заместитель директора центра занятости населения акимата г. Шымкента

«На заседании комиссии, по голосованию комиссии, принимается решение. Если большая часть комиссии не одобрит бизнес- план участника, то он не сможет получить грант. Те, кто выиграл грант, должны непременно открыть ИП, каждый квартал сдавать отчет. Мы в свою очередь, в течение года, проводим регулярную проверку. Участники должны тратить деньги только на реализацию проекта и не более.

В прошлом году в Шымкенте больше тысяч человек стали победителями безвозмездного гранта. Предпринимателями стали многодетные семьи, безработные граждане, кандасы, люди с инвалидностью и потерявшие кормильца. В этом году планируется выделить 447 грантов.