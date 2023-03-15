Население Казахстана стареет, чем это грозит экономике?

Казахстанцы стареют. По данным аналитиков за последние десять лет пожилых казахстанцев стало в среднем на 2% больше, передает корреспондент OTYRAR.

Население продолжить стареть, считают эксперты. По словам экономистов, это может привести к нагрузке на пенсионную систему и здравоохранение.

По данным аналитиков, за последние 10 лет доля женщин в возрасте 65 лет в стране достигла 10%, мужчин чуть меньше — 6%. По прогнозам ООН коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста в Казахстане также будет расти, сейчас он составляет порядка 13% и ситуация будет ухудшаться.

Так, специалисты считают что коэффициент рождаемости к старению в Казахстане уже через 3 года достигнет 14%, к 2040 17%, а к 2050 почти 20%.

По словам экономистов, старение населения может привести к проблемам в экономике, трудоспособного населения станет меньше, а значит меньше будет и поступлений в бюджет. Может снизиться и привлекательность для зарубежных инвесткомпаний. Специалисты уверены, нужно поддерживать рождаемость, ввести материнский капитал. Но для начала снизить показатель инфляции.

«Если экономика не способна обеспечить высокий доход населению, когда инфляция высокая, двузначные цифры ежегодная, а доходность падает по сравнению с показателями инфляции, то в этой стране, хоть как мы заверения не делали, повышать рождаемость это не будет стимулировать», — говорит Арман Байганов экономист.

Чем больше пожилого населения, тем труднее будет пенсионной системе. По словам экономистов, инвестиционная политика казахстанского фонда пенсионных накоплений показывает прирост даже ниже, чем инфляция. Вложенные средства обесцениваются. А значит, рассчитывать придется только на себя.

«Нужно думать о том, что возможности финансирования пенсий будут сокращаться. Планировалось, что со временем мы перейдем на накопительную пенсионную систему, то есть каждый казахстанец сам будет копить себе на пенсию, но до конца система у нас накопительная не сработала, провалилась и у нас достаточно узкий круг казахстанцев имеют накопления в пенсионном фонде», — говорит Аскар Кысыков экономист.

Старение населения может лечь дополнительным бременем и на систему здравоохранения. Не многие казахстанцы среднего возраста платят взносы в систему страхования, а значит не получают медицинские услуги. А уже к пожилому возрасту проблемы со здоровьем могут обостриться.