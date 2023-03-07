Нескольких кандидатов в депутаты сняли с выборов

Меньше двух недель остается до выборов в Мажилис и маслихаты разных уровней.

По данным Шымкентской территориальной избирательной комиссии на сегодня, согласно статье 89 Закона «О выборах», сняты кандидатуры трех кандидатов в Мажилис и 14 кандидатов в городской маслихат. Причина — расхождения в декларации, предоставленной в управление госдоходов.

По словам председателя Шымкентской территориальной избирательной комиссии Кайырбека Кунанбаева, сейчас ведется работа по уточнению списков избирателей. К слову, в Шымкенте право голоса имеют 639 663 человек. Кроме того, информплакаты по каждому из кандидатов в депутаты уже изготовлены и будут вывешены в тех округах и участках, где они участвуют в выборах. Также решен вопрос и по бюллетеням. ЦИК принял соответствующее постановление.

Кайырбек Кунанбаев, председатель Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии:

«4 бюллетени будет. В Мажилис по одномандатному округу цвет бюллетени голубой, по партийному списку- зеленого цвета, в гормаслихат одномандатный пурпурный-красноватый и по партийному списку- будет оранжево- желтый».

На предстоящих выборах в третьем мегаполисе количество избирательных участков стало на 19 больше. К слову, задолго до начала выборов с предвыборной гонки сняты 17 кандидатов.

Кайырбек Кунанбаев, председатель Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии:

«Мы получили справки с управления госдоходов о декларации. По 3 кандидатам в Мажилис: два по 6 округу и один по 7-ому и 14 кандидатов в депутаты городского маслихата сняты согласно статье 89 закона «О выборах». Расхождения в декларации».

Напомним, до выборов депутатов маслихатов и мажилиса, которые пройдут 19 марта, осталось менее 15 дней.