Новый ипподром официально открыли в Шымкенте

Открыли новый ипподром в канун празднования Наурыза. На праздник съехали спортсмены из разных стран мира, передает OTYRAR.

Приветствуя гостей, аким Шымкента отметил, что ипподром считается самым большим в Казахстане, на территории можно проводить спортивные мероприятия различных видов.

«Я поздравляю всех жителей и гостей нашего прекрасного города, с праздником! Желаю вам всего самого хорошего. Я надеюсь, что ипподром станет местом притяжения спортсменов разного направления. Еще раз, с праздником!», — сказал Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

На торжественное открытие съехались жители мегаполиса и гости из разных городов, для которых представили концертную программу.

На территории ипподрома дан старт «Великим казахским играм», где встретятся спортсмены из разных стран.